“Questa volta è per sempre!” le parole di Antonella Elia spiazzano (Di martedì 24 novembre 2020) Opinionista insieme a Pupo del Grande Fratello Vip, Antonella Elia sta vivendo un momento non facile nella sua vita privata. A quanto pare la storia con Pietro Delle Piane è naufragata definitivamente, i due non stanno più insieme e sicuramente non ci sarà un terzo tentativo. All’apertura di programma del GFVIP Antonella Elia ha voluto condividere questo momento di tristezza con chi le vuole bene e le ha sempre dimostrato fedeltà e fiducia. Rivolta ad Alfonso Signorini Antonella Elia ha confermato che la storia è finita, Pietro Delle Piane non fa più parte della sua vita di conseguenza non dovrà più fingere di stare bene insieme a lei: “Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single”. Ricordiamo che Pietro e ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Opinionista insieme a Pupo del Grande Fratello Vip,sta vivendo un momento non facile nella sua vita privata. A quanto pare la storia con Pietro Delle Piane è naufragata definitivamente, i due non stanno più insieme e sicuramente non ci sarà un terzo tentativo. All’apertura di programma del GFVIPha voluto condividere questo momento di tristezza con chi le vuole bene e le ha sempre dimostrato fedeltà e fiducia. Riad Alfonso Signoriniha confermato che la storia è finita, Pietro Delle Piane non fa più parte della sua vita di conseguenza non dovrà più fingere di stare bene insieme a lei: “Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questaper sempre. Sono single”. Ricordiamo che Pietro e ...

AntoVitiello : Partita devastante di Theo #Hernandez, oltre all'alieno #Ibrahimovic (per lo svedese problema muscolare, nelle pros… - OptaPaolo : 20 - Questa è la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria che il #Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime… - JuventusFCYouth : 24' | ??| ELIA DI NUOVOOOOOO! Splendida doppietta di #Petrelli, questa volta con una bellissima girata al volo da c… - cafedo84 : RT @Elfo_srl: Da appassionati ci entusiasmiamo in occasione di eventi come quelli di @CodemotionIT, che sono il cuore pulsante del nostro l… - WingedMind7 : #gfvip Tommaso sta mostrando per la prima volta in questa edizione dei comportamenti consoni all'età che ha -

Ultime Notizie dalla rete : “Questa volta Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia