PS5 | La Guida Completa

(Di martedì 24 novembre 2020) Se siete dei fortunati possessori di una PS5, allora le Guide che vogliamo condividere con voi quest’oggi potrebbero tornarvi utili, ossia come accedere alla modalità provvisoria, come risparmiare spazio e come usare dispositivi di acquisizione esterna. Come accedere alla modalità provvisoria su PS5 Come su PS3 e PS4, anche su PS5 è presente la modalità provvisoria, la quale vi permette di risolvere alcune problematiche che affliggono la console, seppur temporaneamente. La modalità provvisoria permette di Riavviare la PS5 Cambiare le impostazioni Video Aggiornare il Software di Sistema Ripristinare le impostazioni di default Ricostruire il database Resettare la PS5 Resettare la PS5 reinstallando il software Per accedere alla suddetta modalità procedete come segue: Spegnete la console tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando l’indicatore lampeggia per ...