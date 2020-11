Nell'anno del Covid, 96 donne sono state uccise (Di martedì 24 novembre 2020) AGI Vicktoria è stata l'ultima: aveva 42 anni e faceva la badante a Brescia. Colpita con 5 coltellate, l'hanno trovata sepolta sotto il campo di una bocciofila abbandonata. Le indagini puntano all'ex fidanzato che è stato arrestato.Concetta, la prima, all'inizio di gennaio, aveva 79 anni. Il marito novantenne l'ha uccisa a bastonate in un paesino in provincia di Catania; le sue estreme parole sono state: "Mi ha picchiata per 50 anni". Le vittime di sesso femminile nel 2020 sono state finora 96, 98 lo scorso anno. Il dato, ottenuto dall'AGI il giorno prima della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, arriva dalla Direzione centrale della polizia criminale. Le donne uccise in contesti familiari o di ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI Vicktoria è stata l'ultima: aveva 42 anni e faceva la badante a Brescia. Colpita con 5 coltellate, l'htrovata sepolta sotto il campo di una bocciofila abbandonata. Le indagini puntano all'ex fidanzato che è stato arrestato.Concetta, la prima, all'inizio di gennaio, aveva 79 anni. Il marito novantenne l'ha uccisa a bastonate in un paesino in provincia di Catania; le sue estreme parole: "Mi ha picchiata per 50 anni". Le vittime di sesso femminile nel 2020finora 96, 98 lo scorso. Il dato, ottenuto dall'AGI il giorno prima della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle, arriva dalla Direzione centrale della polizia criminale. Lein contesti familiari o di ...

