Mini | ma preziosi

Leggi su vanityfair

(Di martedì 24 novembre 2020) Se per Marilyn Monroe «un diamante è il miglior amico di una ragazza» e per Carrie Bradshaw un collier o un paio di orecchini con forgiato il proprio nome sono la quintessenza dello stile, ecco che nel nuovo millennio c’è Meghan Markle – ma anche JLo, Kristen Bell e Mila Kunis – a insegnare che non c’è niente di più cool (e prezioso) di un charm davvero mignon. Loro, fan del brand Mini Mini Jewels, amano indossare medagliette con una lettera o un simbolo a loro cari.