Minecraft fa il botto in Cina con 400 milioni di utenti registrati

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020) Come ormai saprete,è uno dei giochi più popolari in circolazione e inha raggiunto cifre straordinarie. Nella regione, il titolo è free-to-play e al momento può contare su ben 400di. I dati relativi al gioco di Mojang e Microsoft provengono dal noto analista Daniel Ahmad che ha anche confermato che nell'ultimo anno si sono aggiunti ben 100di, la crescita più alta dal lancio del titolo. Oltre a questo, scopriamo che le copie vendute in tutto il mondo sono arrivate a quota 200di unità. Leggi altro...