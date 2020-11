L’ultima idea di Flavio Briatore: business sul figlio di 10 anni. (Di martedì 24 novembre 2020) Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, ha 10 anni ha un profilo Instagram. Qual’è il motivo? Mentre mamma Elisabetta Gregoraci è impegnata nella casa del Gf Vip 5, tra una liason con Petrelli e una lite con Selvaggia Romano, il piccolo Nathan Falco, fa prove da vip in giro per il mondo con il padre, l’imprenditore Flavio Briatore. A soli 10 anni, il piccolo rampollo di famiglia, sembra essere sulla strada giusta del jet set, tra viaggi a Dubai con il padre e safari nel deserto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) Più di una volta la stessa ... Leggi su kronic (Di martedì 24 novembre 2020) Nathan Falcodie Elisabetta Gregoraci, ha 10ha un profilo Instagram. Qual’è il motivo? Mentre mamma Elisabetta Gregoraci è impegnata nella casa del Gf Vip 5, tra una liason con Petrelli e una lite con Selvaggia Romano, il piccolo Nathan Falco, fa prove da vip in giro per il mondo con il padre, l’imprenditore. A soli 10, il piccolo rampollo di famiglia, sembra essere sulla strada giusta del jet set, tra viaggi a Dubai con il padre e safari nel deserto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Più di una volta la stessa ...

