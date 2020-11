L'Oréal for the future, rispettare i limiti del pianeta entro 2030 (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) - rispettare i limiti del pianeta entro 2030. E' questo l'obiettivo di L'Oréal fissato con impegni concreti nel programma 'L'Oréal for the future' presentato in un open talk realizzato da L'Oréal Italia, in partnership con StartupItalia. "Lavoriamo molto con il nostro brand sulla sostenibilità. entro 2023 l'80% dei nostri dispositivi sarà ecocompatibile e ridurremo del 5% le emissioni di gas serra dei nostri prodotti" afferma Francois- Xavier Fenart, presidente e amministratore delegato L'Oréal Italia. Un impegno verso lo sviluppo sostenibile che vede l'Italia in prima linea. L'Italia, sottolinea Alexandra Palt, executive vice president L'Oréal Group, Chief ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. - (Adnkronos) -del. E' questo l'obiettivo di L'fissato con impegni concreti nel programma 'L'for the' presentato in un open talk realizzato da L'Italia, in partnership con StartupItalia. "Lavoriamo molto con il nostro brand sulla sostenibilità.2023 l'80% dei nostri dispositivi sarà ecocompatibile e ridurremo del 5% le emissioni di gas serra dei nostri prodotti" afferma Francois- Xavier Fenart, presidente e amministratore delegato L'Italia. Un impegno verso lo sviluppo sostenibile che vede l'Italia in prima linea. L'Italia, sottolinea Alexandra Palt, executive vice president L'Group, Chief ...

TV7Benevento : L'Oréal for the future, rispettare i limiti del pianeta entro 2030... - fisco24_info : Sostenibilità: L'Oréal for the future, rispettare i limiti del pianeta entro 2030 : - Affaritaliani : L’Oréal Italia: sostenibilità, ambiente, inclusione sociale sono gli obiettivi imprescindibili che l'azienda si pon… - Adnkronos : In chiusura le parole della moderatrice @MariangelaPira: '#Eventodigitale di impatto molto forte, ringrazio @Loreal… - ciccolombo : RT @Adnkronos: 'Apprezzo gli sforzi di @loreal per l'ambizioso progetto 'L’Oréal For the Future': ricordiamoci che l'#ambiente è al centro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Oréal for Cura dei capelli Informazioni di mercato con dimensioni, quota e analisi delle tendenze, rapporto sulle previsioni globali 2020 Egitto Today News