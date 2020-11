Lo sguardo di chi resta dopo un femminicidio | Stefania Prandi lo racconta in un libro

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Francesca, dopo che la sua Stefania è stata uccisa a soli vent’anni dall’ex, ha sviluppato un disturbo cronico dipendente dal lutto “tale da evocare un danno biologico permanente, oltre che esistenziale”. Carla, che ha perso allo stesso modo la sua Anna, controllata in modo ossessivo dal marito, picchiata, infine uccisa e ritrovata sulle sponde di un fiume, dal giorno della sua scomparsa si occupa del nipote, Igor. All’epoca aveva 3 anni, oggi ne ha 18, passati tra un trattamento sanitario obbligatorio, tre comunità terapeutiche, notti in preda all’ansia, mano nella mano con la nonna, che fatica a trovare i soldi per pagare le cure. Giacomo ricorda i posti in cui il padre, prima di ucciderla, ha picchiato per anni la sua mamma, sbattuta con lui fuori di casa, sulle scale, al freddo. Fino alla terza elementare non ha voluto imparare a scrivere, oggi va a presidi e fiaccolate, nelle scuole, a parlare di cos’è l’amore. A scorrere le pagine di ‘Le conseguenze. I femminicidi e lo sguardo di chi resta’ si fatica a leggere del drammatico fardello esistenziale che grava sulle spalle di madri, padri, sorelle, figli delle vittime di femminicidio, in quel sentiero stretto che aggiunge al trauma del lutto anni di udienze da ascoltare, spese da affrontare, lo sconquasso di una vita quotidiana in cui si resta soli col proprio dolore.