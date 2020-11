Legionella | le accuse dei pm di Bari | “Dagli indagati plurime omissioni | erano a conoscenza del pericolo esistente all’ospedale”

(Di martedì 24 novembre 2020) A distanza di due anni dal primo decesso perall’interno del Policlinico disi continua a morire per infezioni contratte durante il ricovero. Sono parole dure con le quali il procuratore aggiunto Alessio Coccioli e il sostituto Grazia Errede hanno motivato la richiesta di sequestro dei padiglioni Chini e Asclepios del Policlinico di, all’interno del quale – secondo l’accusa – sono decedute ben quattro persone colpite dal virus della. I magistrati inquirenti che hanno coordinato la indagini dei carabinieri del Nas, hanno ripercorso tutte le fasi della vicenda e acquisito i documenti che provano – sempre secondo l’ipotesi accusatoria – come i vertici della sanità barese fossero adelche esisteva nei reparti del principale presidio ...

Due padiglioni del Policlinico di Bari sono stati sequestrati dal Nas per infezione da legionella. Come riportato dal 'quotidiano.net', sono ...La Procura aveva chiesto di non concedere la facoltà d'uso ad Asclepios, ma il gip ha solo concesso il sequestro: "Si rischia di paralizzare ...