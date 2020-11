Lazio-Zenit, Inzaghi ritrova Immobile e punta su Parolo: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di martedì 24 novembre 2020) Torna la Champions League.Archiviata in via definitiva la sosta per le nazionali, toccherà adesso a tutte le squadre di club fare gli straordinari per affrontare chi il rispettivo campionato chi, in aggiunta, anche le gare di coppe europee. E' il caso della Lazio, che nella giornata odierna affronterà - in diretta su Sky Sport canale 204 - lo Zenit, nella sfida valida per la quarta giornata della competizione, in programma stasera alle 21.00 allo Stadio 'Olimpico' di Roma. La compagine biancoceleste dovrà necessariamente portare i tre punti a casa per affrontare in maniera più serena il match che, nel prossimo turno, la vedrà opposta al Borussia Dortmud. Simone Inzaghi, per questo importante crocevia stagionale, ritroverà alcune delle certezze che avevano reso grandi gli aquilotti già nel corso della scorsa ... Leggi su mediagol (Di martedì 24 novembre 2020) Torna la Champions League.Archiviata in via definitiva la sosta per le nazionali, toccherà adesso a tutte le squadre di club fare gli straordinari per affrontare chi il rispettivo campionato chi, in aggiunta, anche le gare di coppe europee. E' il caso della, che nella giornata odierna affronterà - in diretta su Sky Sport canale 204 - lo, nella sfida valida per la quarta giornata della competizione, in programma stasera alle 21.00 allo Stadio 'Olimpico' di Roma. La compagine biancoceleste dovrà necessariamente portare i tre punti a casa per affrontare in maniera più serena ilche, nel prossimo turno, la vedrà opposta al Borussia Dortmud. Simone, per questo importante crocevia stagionale, ritroverà alcune delle certezze che avevano reso grandi gli aquilotti già nel corso della scorsa ...

Alex_Piace : ??Danilo #Cataldi torna disponibile per la sfida contro lo #Zenit. Tampone Negativo #Daje ???? #Lazio #LazioZenit #UCL - Notiziedi_it : Lazio-Zenit, dove vedere la partita in diretta tv e streaming - periodicodaily : Inzaghi: Lazio – Zenit, il mister punta agli ottavi #Inzaghi #Lazio #ChampionsLeague - laziopress : UCL, Lazio-Zenit: le probabili formazioni: Inzaghi cambia tutto - laziopress : Lazio, il tampone di Cataldi è negativo: in gruppo per la sfida contro lo Zenit -