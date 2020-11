Lazio Zenit, i convocati di Inzaghi: ci sono Strakosha e Luiz Felipe (Di martedì 24 novembre 2020) Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la partita di Champions League contro lo Zenit A poche ore dal match tra Lazio e Zenit, valido per la quarta giornata del Girone F di Champions League, mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Milinkovic, risultato positivo in Serbia al Covid, confermato Cataldi, si rivedono Luiz Felipe e Strakosha. L’elenco completo: Portieri: Furlanetto, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Simoneha diramato la lista deiper la partita di Champions League contro loA poche ore dal match tra, valido per la quarta giornata del Girone F di Champions League, misterha diramato la lista dei. Ancora out Milinkovic, risultato positivo in Serbia al Covid, confermato Cataldi, si rivedono. L’elenco completo: Portieri: Furlanetto, Reina,; Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt,, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Anderson, Cataldi, Czyz, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi. Leggi su ...

IamCALCIO : La #Lazio attende lo #Zenit all'Olimpico. Simone Inzaghi si affida al tandem #Immobile-#Correa - sportface2016 : #LazioZenit: i convocati biancocelesti. Torna #Strakosha - pasqualinipatri : UCL | Lazio-Zenit, i convocati biancocelesti - jcamara553 : RT @DailyPickster: Tres PICKS de la #Champions: 1. Lazio vs Zenit STAKE 1, CUOTA 1.80; 2. Rennes vs Chelsea STAKE 1, CUOTA 1.70; 3. PSG vs… - CorriereQ : Lazio-Zenit, ecco i convocati di Inzaghi: Cataldi ok -