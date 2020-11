Il professore di matematica stroncato dal Covid | un paese intero piange Patrizio

(Di martedì 24 novembre 2020)Sarto aveva 47 anni, amava la montagna e insegnavain una scuola di Dolo. Era ricoverato da fine ottobre in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al. Purtroppo non è riuscito a guarire. Un vero e proprio dramma ha scosso alcune piccole comunità in Veneto. Si è infatti spento all’età di 47 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Il Gazzettino

Patrizio Sarto aveva 47 anni, amava la montagna e insegnava matematica in una scuola di Dolo. Era ricoverato da fine ottobre in terapia intensiva dopo essere risultato positivo al Covid. Purtroppo non ...Studiosi "ben educati" alla scienza matematica hanno dato in passato contributi decisivi alla lotta alle pandemie. Oggi la sfida si ripropone e saper leggere i dati diventa fondamentale. La lezione di ...