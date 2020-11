Il GF VIP 5 si allunga i concorrenti possono decidere cosa fare | chi continua e chi lascia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 24 novembre 2020) Finalmente nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda ieri, 23 novembre 2020, idi questa edizioni hanno scoperto che siamo ben lontani dalla finale prevista per il 4 dicembre, come da contratto. Il reality di Canale 5 sie andrà in onda fino all’8 febbraio 2021. Una notizia che ha scioccato i vipponi. Le reazioni sono state diverse. In un primo momento i ragazzi non ci credevano. Pensavano che Signorini stesse scherzando, che il reality si prolungasse solo per altre puntate. Giacomo Urtis e Giulia Salemi hanno cercato di spiegare ai vipponi che era tutto vero. La più colpita da questa notizia, come immaginavamo, è stata Elisabetta Gregoraci ( sarebbe successo lo stesso ad esempio a Matilde Brandi, se fosse stata in casa); quando hai un figlio con il quale condividi praticamente tutto, pensare di stargli lontano nelle feste di ...