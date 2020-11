GP Bahrain, Binotto: “Ferrari migliorata, c’è fiducia per le prossime gare” (Di martedì 24 novembre 2020) “Non è finita e il risultato in Turchia è incoraggiante. Siamo migliorati nelle ultime gare e le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano“. Finale di stagione in crescendo per la Ferrari come sottolineato dal suo team principal Mattia Binotto. La Rossa sarà nuovamente protagonista questa settimana in occasione del Gran Premio del Bahrain con l’obiettivo di conquistare punti per la lotta al terzo posto nel campionato costruttori. “E’ un trend che ci dà fiducia – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport –, non solo per il 2021, ma anche per le prossime gare“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Non è finita e il risultato in Turchia è incoraggiante. Siamo migliorati nelle ultime gare e le prestazioni della SF-1000 lo evidenziano“. Finale di stagione in crescendo per la Ferrari come sottolineato dal suo team principal Mattia. La Rossa sarà nuovamente protagonista questa settimana in occasione del Gran Premio delcon l’obiettivo di conquistare punti per la lotta al terzo posto nel campionato costruttori. “E’ un trend che ci dà– ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport –, non solo per il 2021, ma anche per legare“. SportFace.

