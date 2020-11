Formula E - Nel 2021 la prima gara in notturna

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 novembre 2020) Anche il Mondiale diE avrà la suainnel: l'ePrix di Ad-Diriyah, in Arabia Saudita, si svolgerà per lavolta sotto le luci artificiali. Impianto a LED a basso consumo. Il doppio appuntamento dellaE in Arabia Saudita è fissato per il 26 e 27 febbraio del, rispettivamente come terza e quarta prova del campionato. Entrambe le gare prenderanno il via alle 20 locali e la pista sarà illuminata da un moderno impianto a LED a basso consumo, in grado dintire un risparmio del 50% rispetto a un impianto tradizionale. Inoltre, nello spirito green dellaE, tutto l'impianto sarà alimentato da energie rinnovabili. Alberto Longo, ceo dellaE, ha detto con orgoglio: ...