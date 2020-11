Covid, rischia la vita ad appena 12 anni (Di martedì 24 novembre 2020) Un bambino di appena 12 anni ha rischiato di perdere la vita a causa del Covid. 14 giorni in rianimazione ed altri di degenza ospedaliera. È stato questo il percorso a ostacoli da incubo per un bambino di Firenze. Il piccolo è ora rientrato a casa. I medici non sono riusciti a spiegarsi il perché dell’accaduto. Statisticamente è infatti estremamente raro, se non quasi impossibile, che bambini e adolescenti contraggano una forma così grave di Covid. I sanitari dell’ospedale Meyer di Firenze hanno commentato: “di solito, il virus colpisce in modo più lieve bambini e adolescenti. Nel caso del dodicenne, invece l’infezione ha scatenato un gravissimo quadro infiammatorio, che in termini tecnici è definito Pims: una sindrome di infiammazione multi-sistemica correlata all’infezione da ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) Un bambino di12hato di perdere laa causa del. 14 giorni in rianimazione ed altri di degenza ospedaliera. È stato questo il percorso a ostacoli da incubo per un bambino di Firenze. Il piccolo è ora rientrato a casa. I medici non sono riusciti a spiegarsi il perché dell’accaduto. Statisticamente è infatti estremamente raro, se non quasi impossibile, che bambini e adolescenti contraggano una forma così grave di. I sanitari dell’ospedale Meyer di Firenze hanno commentato: “di solito, il virus colpisce in modo più lieve bambini e adolescenti. Nel caso del dodicenne, invece l’infezione ha scatenato un gravissimo quadro infiammatorio, che in termini tecnici è definito Pims: una sindrome di infiammazione multi-sistemica correlata all’infezione da ...

Agenzia_Ansa : Un dodicenne ha rischiato la vita per le complicanze di una infezione da #Coronavirus. A salvarlo è stato il lav… - HuffPostItalia : 12enne grave per sindrome infiammatoria causata da Covid: salvato al Meyer di Firenze - GassmanGassmann : Questo è un momento drammatico soprattutto per i più deboli, e per chi combatte il covid in prima linea. Dobbiamo t… - dirittidisabili : La strage parallela rischia proprio di essere (forse già lo è) quella dei malati senza covid... - Nicole78284887 : RT @Adnkronos: #Natale e #Covid, @piersileri: 'Con cenone si rischia strage' -