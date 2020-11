Codice Rosso, Conte: qualcosa migliora ma la strada è ancora lunga (Di martedì 24 novembre 2020) 'Alcuni dati mostrano che qualcosa comincia a funzionare meglio che in passato ma siamo consapevoli che il Codice Rosso non è la panacea. I dati degli omicidi sulle donne ci dicono che il percorso da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 novembre 2020) 'Alcuni dati mostrano checomincia a funzionare meglio che in passato ma siamo consapevoli che ilnon è la panacea. I dati degli omicidi sulle donne ci dicono che il percorso da ...

Agenzia_Ansa : 'Qualcosa migliora, ma strada è ancora lunga', così il premier @GiuseppeConteIT in un messaggio per la presentazio… - AnnaMaritati : @fattoquotidiano Codice Rosso non basta. Sono d'accordo. Ma, al di là della solita fuffa che ci propina ogni volta… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Violenza donne, Conte: “Codice Rosso è tassello fondamentale ma non basta. Dati su femminicidi ci dicono che il percor… - LobbaLuisa : RT @MediasetTgcom24: Codice Rosso, Conte: qualcosa migliora ma la strada è ancora lunga #Giuseppeconte - arcocielo : RT @FQLive: #ULTIMORA Codice rosso, in un anno 4mila indagini su nuovi reati. 1000 inchieste aperte su revenge porn -

Ultime Notizie dalla rete : Codice Rosso Codice Rosso, nel lockdown +11% soprusi in famiglia Rai News Violenza sulle donne, nel lockdown +11% di casi

Il sensibile aumento - dell’11% - dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili come violenza... Scopri di più ...

Città 'arancione' per dire basta alla violenza di genere

"Avevamo in programma un convegno sul 'codice rosso' con l'Ordine degli Avvocati e l'Università – ha commentato l’assessore alle Pari opportunità, Cinzia Lumiera - ma la situazione sanitaria ci impone ...

Il sensibile aumento - dell’11% - dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi catalogabili come violenza... Scopri di più ..."Avevamo in programma un convegno sul 'codice rosso' con l'Ordine degli Avvocati e l'Università – ha commentato l’assessore alle Pari opportunità, Cinzia Lumiera - ma la situazione sanitaria ci impone ...