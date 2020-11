Cassazione: “Se stupratore non risarcisce vittima, risarcimento spetta allo Stato” (Di martedì 24 novembre 2020) . Ecco cosa dice la sentenza Se lo stupratore non paga la vittima, è lo Stato che deve pagare. È quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, riconoscendo il diritto al risarcimento a favore di una donna italiana, vittima di stupro nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) . Ecco cosa dice la sentenza Se lonon paga la, è lo Stato che deve pagare. È quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di, riconoscendo il diritto ala favore di una donna italiana,di stupro nel L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

