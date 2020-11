Calciomercato Milan: interesse per Melayro Bogarde, i dettagli (Di martedì 24 novembre 2020) Melayro Bogarde, nipote di Winston, interessa al Milan di Pioli: i rossoneri potrebbero bussare alla porta dell’Hoffenheim a gennaio Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, Melayro Bogarde, nipote di Winston ex difensore del Milan, è finito nel mirino della dirigenza rossonera. Difensore centrale dell’Hoffenheim classe 2002 è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e già a gennaio i rossoneri potrebbero bussare alla porta del club tedesco. Oltre al Milan, secondo Di Marzio, ci sarebbe anche l’interesse del Barcellona che avrebbe sondato il terreno con il suo entourage. Bogarde è stato il più giovane olandese a debuttare nell’Hoffenheim. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020), nipote di Winston, interessa aldi Pioli: i rossoneri potrebbero bussare alla porta dell’Hoffenheim a gennaio Secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio,, nipote di Winston ex difensore del, è finito nel mirino della dirigenza rossonera. Difensore centrale dell’Hoffenheim classe 2002 è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e già a gennaio i rossoneri potrebbero bussare alla porta del club tedesco. Oltre al, secondo Di Marzio, ci sarebbe anche l’del Barcellona che avrebbe sondato il terreno con il suo entourage.è stato il più giovane olandese a debuttare nell’Hoffenheim. Leggi su Calcionews24.com

