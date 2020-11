Bordoni-Toti | area giochi San Giovanni sottratta a città dal 2001

Leggi su romadailynews

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Sandalmai realizzata, resta un terreno abbandonato nel centro della citta’, subito pronta interrogazione, la Lega portera’ avanti questa battaglia.” “Dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi in tutto il Municipio VII e ascoltato il disagio dei residenti, si registra il completo abbandono da parte delle istituzioni nei confronti di uno spazio che dovrebbe essere dedicato ai bambini nei pressi di Piazza Re di Roma, a via Cesena, accanto al Commissariato di Polizia”. Cosi’ in una nota congiunta il consigliere capitolino della Lega, Davide, e il consigliere municipale, Sandro. “Si tratta- spiegano- di un’verde di 3.500 mq dove, nell’inerzia amministrativa, la situazione di degrado e’ ormai allarmante. Superato il ...