Apertura impianti sciistici La Regione chiede chiarezza al Governo (Di martedì 24 novembre 2020) Il Consiglio regionale ha approvato con votazioni per parti separate una mozione urgente, illustrata dal consigliere bergamasco Paolo Franco (Gruppo Misto), sul tema dell’Apertura della stagione sciistica. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 24 novembre 2020) Il Consiglio regionale ha approvato con votazioni per parti separate una mozione urgente, illustrata dal consigliere bergamasco Paolo Franco (Gruppo Misto), sul tema dell’della stagione sciistica.

Moixus1970 : RT @SerglocSergio: Siete favorevoli all'apertura degli impianti sciistici per le festività natalizie? - ERivetta : RT @SerglocSergio: Siete favorevoli all'apertura degli impianti sciistici per le festività natalizie? - salcinz : RT @SerglocSergio: Siete favorevoli all'apertura degli impianti sciistici per le festività natalizie? - zazoomblog : Coronavirus per Locatelli «i numeri attuali non sono compatibili con l’apertura degli impianti sciistici» -… - MarioCasati8 : NO PROBLEMI DI APERTURA IMPIANTI -