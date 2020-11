Andrea Dovizioso si cimenta nel motocross e nel rally, dopo l’ultima gara in MotoGP (Di martedì 24 novembre 2020) Chiusa la stagione 2020 e ancora senza una moto per il prossimo anno, Andrea Dovizioso si è cimentato nel motocross, nel rally e nello snowboard per questioni di un sponsor, in un video-clip da togliere il fiato, dove il pilota ha raccontato delle sue passioni fuori dai circuiti. “Parte tutto dalla passione del mio babbo per il cross. Non è facile avere tempo per tutte le passioni che hai, durante l’anno non ci sono tempi morti. Divertirsi con discipline molto diverse dalla tua ed essere alle prese con mezzi così particolari, a livello mentale ti rigenera moltissimo. Ho potuto constatare durante la mia carriera che più diversifichi gli allenamenti e più arrivi pronto a quello che conta per te”, ha dichiarato Dovizioso alla Gazzetta dello Sport. Il video vede dunque il 34enne sfrecciare ... Leggi su oasport (Di martedì 24 novembre 2020) Chiusa la stagione 2020 e ancora senza una moto per il prossimo anno,si èto nel, nele nello snowboard per questioni di un sponsor, in un video-clip da togliere il fiato, dove il pilota ha raccontato delle sue passioni fuori dai circuiti. “Parte tutto dalla passione del mio babbo per il cross. Non è facile avere tempo per tutte le passioni che hai, durante l’anno non ci sono tempi morti. Divertirsi con discipline molto diverse dalla tua ed essere alle prese con mezzi così particolari, a livello mentale ti rigenera moltissimo. Ho potuto constatare durante la mia carriera che più diversifichi gli allenamenti e più arrivi pronto a quello che conta per te”, ha dichiaratoalla Gazzetta dello Sport. Il video vede dunque il 34enne sfrecciare ...

