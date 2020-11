Scaroni | «Nuovo stadio? A metà 2021 sarà posto il primo mattone»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Paolo, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della costruzione del. Le sue dichiarazioni Paolo, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport aggiornando anche sulla costruzione delper Inter e Milan. «Sullosono impegnatissimo, lo considero un tassello fondamentale per il Milan, per l’Inter e per tutte le squadre di calcio. Se non ci mettiamo anche noi a costruire degli stadi moderni come hanno negli altri paesi,difficile pensare che la Serie A riprenda il ruolo che aveva 15 anni fa. Abbiamo presentato la nuova domanda al Comune che recepisce le osservazioni fatte dalla Giunta, ora dovrà passare per il vaglio degli uffici. Ho ottimismo, parlo con il Sindaco e gli ...