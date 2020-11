Roma, metro C chiusa per ore. Manca il personale. Rampelli: dove sono finiti i bus della Raggi? (Di lunedì 23 novembre 2020) Oggi la metro C di Roma è ferma per “indisponibilità di personale“. Lo annuncia di prima mattina con candore la stessa Atac, l’azienda del trasporto pubblico della Capitale. Atac: la metro C è ferma per Mancanza di personale “L’Atac – prosegue il comunicato – ha attivato un servizio di bus sostitutivi che percorrono il tratto dell’intera linea. Che va da Montecompatri a San Giovanni, nei pressi del centro“. Non si tratta di un breve tragitto. L’intera rete metropolitana è rimasta congelata di lunedì per diverse ore. “Molti utenti hanno segnalato una quantità insufficiente dei mezzi messi a disposizione. Che ha portato di conseguenza al sovraffollamento di passeggeri sugli autobus. Non si sa ancora quando potrà riprendere il servizio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Oggi laC diè ferma per “indisponibilità di“. Lo annuncia di prima mattina con candore la stessa Atac, l’azienda del trasporto pubblicoCapitale. Atac: laC è ferma pernza di“L’Atac – prosegue il comunicato – ha attivato un servizio di bus sostitutivi che percorrono il tratto dell’intera linea. Che va da Montecompatri a San Giovanni, nei pressi del centro“. Non si tratta di un breve tragitto. L’intera retepolitana è rimasta congelata di lunedì per diverse ore. “Molti utenti hanno segnalato una quantità insufficiente dei mezzi messi a disposizione. Che ha portato di conseguenza al sovraffollamento di passeggeri sugli autobus. Non si sa ancora quando potrà riprendere il servizio ...

RobTallei : A Roma stamattina la linea C della metro non è entrata in funzione per mancanza di personale (Ansa). - RaiNews : #Roma, manca il personale: ferma tutta la linea della metro C - Piu_Europa : La pandemia sta trasformando in tragedia la farsa dell’amministrazione capitolina a 5 stelle. Roma deve uscire da q… - LuceverdeRoma : ??#Roma #trasportopubblico ??mercoledì #25novembre #scioperonazionale di 4 ore ??A RISCHIO ?dalle 8:30 alle 12:3… - Emanuel70123144 : RT @RobertoRenga: A Roma sempre avanti. Assembramento nei trasporti? Risolto: si chiude la metro C e non se ne parla più. -