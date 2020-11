Ricky Martin | il desiderio di un quinto figlio | «Due embrioni mi stanno aspettando»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 23 novembre 2020) Un quinto figlio, per «allargare la covata». Ricky Martin, che nell’ottobre scorso ha avuto il quarto figlio da madre surrogata, si è detto pronto ad aggiungere un nuovo membro alla famiglia. «Alcune persone pensano che io sia pazzo, ma amo le grandi famiglie», ha detto il cantante, sposato a Jwan Yosef. «Jwan sta impazzendo, ma non glielo diremo», ha aggiunto poi, spiegando di avere «Un paio di embrioni in attesa, nel caso in cui decidessi di allargare la famiglia».