MotoGP, GP Portogallo 2020: i promossi e bocciati. Oliveira brilla in casa, Dovizioso di orgoglio, la Yamaha chiude malissimo (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è ufficialmente concluso il Mondiale MotoGP 2020. Sulla pista di Portimao nella giornata di ieri abbiamo assistito all’ultimo Gran Premio stagione, quello del Portogallo. La gara non si è dimostrata spettacolare come ci si poteva immaginare, ma gli spunti non sono mancati. Andiamo, quindi, a scoprire quali sono i piloti che si sono meritati una bella promozione e chi, invece, chiude con una bocciatura l’annata 2020. promossi MIGUEL Oliveira (Red Bull KTM Tech3): il padrone di casa conclude un fine settimana perfetto. Pole position e vittoria da dominatore in gara. Centra il bis dopo la vittoria del Red Bull Ring e conferma che può essere un protagonista anche in questa categoria. JACK MILLER (Ducati Pramac): dopo il secondo posto beffardo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è ufficialmente concluso il Mondiale. Sulla pista di Portimao nella giornata di ieri abbiamo assistito all’ultimo Gran Premio stagione, quello del. La gara non si è dimostrata spettacolare come ci si poteva immaginare, ma gli spunti non sono mancati. Andiamo, quindi, a scoprire quali sono i piloti che si sono meritati una bella promozione e chi, invece,con una bocciatura l’annataMIGUEL(Red Bull KTM Tech3): il padrone diconclude un fine settimana perfetto. Pole position e vittoria da dominatore in gara. Centra il bis dopo la vittoria del Red Bull Ring e conferma che può essere un protagonista anche in questa categoria. JACK MILLER (Ducati Pramac): dopo il secondo posto beffardo di ...

