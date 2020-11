Marc Gasol ai Lakers | McGee a Cleveland

StorieASpicchi : Marc Gasol è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Meglio di così non potevano chiudere questa paurosa off-sea… - SkySportNBA : Mercato NBA, Los Angeles Lakers: Marc Gasol è l’ultimo colpo, via JaVale McGee - diegoddie_ : RT @MyFriendDario78: Per i Lakers, a livello di QI cestistico il passaggio da McGee/Howard a Marc Gasol sarà un po’ come assistere ad una l… - andrea_snaddy : RT @MyFriendDario78: Per i Lakers, a livello di QI cestistico il passaggio da McGee/Howard a Marc Gasol sarà un po’ come assistere ad una l… - paoloangeloRF : Mercato NBA, Los Angeles Lakers: Marc Gasol è l’ultimo colpo, via JaVale McGee | Sky Sport ?@parallelecinico?… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Gasol

Marc Gasol vestirà la maglia dei Los Angeles Lakers, nella storica squadra dove suo fratello Pau ha giocato per sette stagioni. Il pivot spagnolo ha firmato per la storica franchigia per due anni e ...Marc Gasol was drafted by the Lakers, but had his rights traded to Memphis for his brother, Pau, before he ever played an NBA game. Now, he'll get a chance to help the Lakers win ...