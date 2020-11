Luca Pani | Non vaccinarsi sarebbe un errore Rendiamolo obbligatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Per ottenere l’autorizzazione d’uso in emergenza basta il 50% di efficacia, quindi la sogliasuperata per tutti i vaccini che hanno annunciato i primi risultati”. Lo dice ad HuffPost, ex direttore generale di Aifa, ordinario di farmacologia e farmacologia clinica all’Università di Modena e Reggio Emilia e all’università di Miami, a proposito dei dati usciti in queste sui vaccini. Per Pfizer e Moderna si parla di una protezione del 90%, per AstraZeneca del 70. Sui tempi, “tre dei primi cinque (Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca/Oxford) potrebbero avere l’approvazione e la prima fornitura disponibile entro la fine del 2020, i primi due tra questi già da questa settimana, almeno negli Stati Uniti”. E in Italia “la strategia migliore” potrebbe essere quella di avere a disposizione come Paese un mix tra tutti i ...