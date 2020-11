Lombardia: si fa largo l’ipotesi di passare dal rosso all’arancione (Di lunedì 23 novembre 2020) Buoni risultati per la Lombardia. Questa potrebbe essere l’ultima settimana in zona rossa per la regione. Si fa largo l’ipotesi dell’arancione. Fontana si dice fiducioso La Lombardia registra buoni risultati, con un indice Rt in calo in tutte le province lombarde e una diminuzione delle chiamate al 118. Ciò potrebbe significare per la Lombardia il passaggio da zona rossa a zona arancione già dalla prossima settimana. Attilio Fontana si dice fiducioso e punta sul 27 novembre. I risultati migliori arrivano dalle province più colpite dall’emergenza: Milano e Monza che, attualmente presenterebbero dati di contagio sotto controllo, con 1.1 e 1.2 per la città di Varese. Il calo più significativo sarebbe relativo all’indice Rt, calcolato in base ai ricoveri ospedalieri, attualmente fermo allo 0.9 per Monza e ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020) Buoni risultati per la. Questa potrebbe essere l’ultima settimana in zona rossa per la regione. Si fadell’arancione. Fontana si dice fiducioso Laregistra buoni risultati, con un indice Rt in calo in tutte le province lombarde e una diminuzione delle chiamate al 118. Ciò potrebbe significare per lail passaggio da zona rossa a zona arancione già dalla prossima settimana. Attilio Fontana si dice fiducioso e punta sul 27 novembre. I risultati migliori arrivano dalle province più colpite dall’emergenza: Milano e Monza che, attualmente presenterebbero dati di contagio sotto controllo, con 1.1 e 1.2 per la città di Varese. Il calo più significativo sarebbe relativo all’indice Rt, calcolato in base ai ricoveri ospedalieri, attualmente fermo allo 0.9 per Monza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia largo Lombardia: si fa largo l’ipotesi di passare dal rosso all’arancione ZON.it 4,2 miliardi: è l’impatto economico della pandemia per i ricoveri non-Covid persi

Seguono Lombardia (348) e Puglia (262). Al contrario, altre regioni hanno fatto largo ricordo a contratti a tempo indeterminati (Campania). Il Veneto è la regione italiana che ha sfruttato le ...

Covid. Altems: “Per la sanità sino ad oggi stanziati 5,5 mld. Crescono assunzioni personale ma la metà sono a tempo determinato“

Sono alcuni dei numeri del nuovo Report curato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica. Complessivamente, durante l’emergenza sanitaria sono stati assu ...

