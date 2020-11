Lo zio ha la sindrome di down, il nipote asintomatico si fa ricoverare con lui: "Era mio dovere" (Di lunedì 23 novembre 2020) Entrare in ospedale insieme allo zio per non lasciarlo solo e assisterlo: è il gesto di Matteo Merolla, ragazzo di 29 anni positivo al Covid ma asintomatico, che ha scelto di farsi ricoverare al Celio di Roma insieme allo zio 50enne, affetto da sindrome di down, in condizioni serie a seguito di un’infezione da Covid-19. “Mio zio, Paolo, è stato ricoverato d’urgenza al Celio ed è stato subito sottoposto a due Tac – ha raccontato Matteo all’agenzia Dire - Gli è stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte è stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli arrivava abbastanza ossigeno e lui ha pianto tutto il tempo perché non capiva quello che gli stava succedendo. Era molto spaventato”. Quando era piccolo, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Entrare in ospedale insieme allo zio per non lasciarlo solo e assisterlo: è il gesto di Matteo Merolla, ragazzo di 29 anni positivo al Covid ma, che ha scelto di farsial Celio di Roma insieme allo zio 50enne, affetto dadi, in condizioni serie a seguito di un’infezione da Covid-19. “Mio zio, Paolo, è stato ricoverato d’urgenza al Celio ed è stato subito sottoposto a due Tac – ha raccontato Matteo all’agenzia Dire - Gli è stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte è stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli arrivava abbastanza ossigeno e lui ha pianto tutto il tempo perché non capiva quello che gli stava succedendo. Era molto spaventato”. Quando era piccolo, ...

