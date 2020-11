La sua nomina sarò ufficializzata il 24 novembre (Di lunedì 23 novembre 2020) Chi è Antony Blinken, che i principali media americani danno per certo come il futuro Segretario di Stato degli Stati Uniti. Biden sceglie Antony Blinken come Segretario di Stato: chi è? su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Chi è Antony Blinken, che i principali media americani danno per certo come il futuro Segretario di Stato degli Stati Uniti. Biden sceglie Antony Blinken come Segretario di Stato: chi è? su Notizie.it.

CottarelliCPI : Non ho parole. Il terzo commissario della sanità calabrese #Gaudio si è dimesso a poche ore dalla sua nomina. I pri… - lauraboldrini : La collaborazione di #Emergency con la Protezione Civile è una bella notizia per la #Calabria. Ancora una volta, l… - mammachestrazio : @___BrOwNiE9___ C entrano eccome, (esempio:lei alza dei gran pipponi vs eligreg e poi nomina Stefania) .... Dico, n… - SilviaTeresa14 : RT @MaxMiglietta2: @EnricoLetta @Twitter Le faccio una domanda, pusillanime di finto democratico, visto che le frodi secondo TW sono in via… - Miglietti3 : RT @MaxMiglietta2: @EnricoLetta @Twitter Le faccio una domanda, pusillanime di finto democratico, visto che le frodi secondo TW sono in via… -

Ultime Notizie dalla rete : sua nomina Perù nel caos, il presidente Merino si è dimesso sei giorni dopo la sua nomina La Stampa Biden pronto a nominare i suoi ministri

Nonostante la caparbietà con cui Donald Trump si ostina a non riconoscere il risultato delle elezioni, e prosegue con contorte teorie del complotto e inconcludenti azioni legali che vengono puntualmen ...

La scelta di Biden: Antony Blinken segretario di Stato

(Il Fatto Quotidiano) Blinken ha iniziato la sua carriera al Dipartimento di Stato dell'amministrazione di Bill Clinton. Inoltre, è stato consigliere alla Sicurezza nazionale di Joe Biden quando era ...

Nonostante la caparbietà con cui Donald Trump si ostina a non riconoscere il risultato delle elezioni, e prosegue con contorte teorie del complotto e inconcludenti azioni legali che vengono puntualmen ...(Il Fatto Quotidiano) Blinken ha iniziato la sua carriera al Dipartimento di Stato dell'amministrazione di Bill Clinton. Inoltre, è stato consigliere alla Sicurezza nazionale di Joe Biden quando era ...