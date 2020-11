La missione (quasi) segreta di Netanyahu e Cohen in Arabia Saudita (Di lunedì 23 novembre 2020) Una missione diplomatica di natura ultra-confidenziale, coinvolgente Israele, Stati Uniti e Arabia Saudita, è divenuta di dominio pubblico grazie ad una soffiata presumibilmente partita da Tel Aviv. La missione, che ha avuto luogo nel primo mattino del 22 novembre, avrebbe visto la partecipazione straordinaria ed eccezionale di Benjamin Netanyahu, Yossi Cohen, Mike Pompeo e Mohammad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 23 novembre 2020) Unadiplomatica di natura ultra-confidenziale, coinvolgente Israele, Stati Uniti e, è divenuta di dominio pubblico grazie ad una soffiata presumibilmente partita da Tel Aviv. La, che ha avuto luogo nel primo mattino del 22 novembre, avrebbe visto la partecipazione straordinaria ed eccezionale di Benjamin, Yossi, Mike Pompeo e Mohammad InsideOver.

CSaprei : @bladistic 007 Missione Goldfinger. Uscì nel '64, ma lo vidi con mia nonna anni dopo, verso il '66/'67. Avevo quasi 4 anni. - stefodallai : @bennyferrara Tifare Fiorentina è quasi una missione. - AttilioGeroni : Prima missione polpette al sugo cacio & ova andata a segno! Su una scala da 0 a 10 mi do quasi 9. Più bastardi in f… - BassisMarco : RT @dedalocomo: @salvatore1953 La distruzione del turismo sembra quasi fosse la prima missione nei compiti del #GovernodellaVergogna - AmazonHelp : @_xpandicorn_ Missione quasi impossibile, ma siamo certi che ce la farete! ?? ?? ^AS -

Ultime Notizie dalla rete : missione quasi La missione (quasi) impossibile di trovare un'intesa tra Confindustria e Cgil AGI - Agenzia Italia Afghanistan: Stoltenberg, missione continua per evitare rischio ritorno terrorismo

Nessuno degli alleati della Nato vuole restare in Afghanistan più a lungo del necessario, ma non si può rischiare che il Paese torni ...

Consiglio della Regione. Controllo: Capecchi, capire bene atti per dare nostro contributo

La commissione ha licenziato a maggioranza la terza variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e il Consolidato 2019 ...

Nessuno degli alleati della Nato vuole restare in Afghanistan più a lungo del necessario, ma non si può rischiare che il Paese torni ...La commissione ha licenziato a maggioranza la terza variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e il Consolidato 2019 ...