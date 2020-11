Il Central Park di Olbia cresce ancora, il Fausto Noce si allarga nell'area della forestale (Di lunedì 23 novembre 2020) (Visited 122 times, 122 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video A ...al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Leggi su galluraoggi (Di lunedì 23 novembre 2020) (Visited 122 times, 122 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video A ...al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it

Il Central Park di Olbia cresce ancora, il Fausto Noce si allarga nell'area della forestale

Il polmone verde di Olbia cresce. Il parco della forestale si unirà al Fausto Noce. Questo avverrà grazie alla realizzazione di un nuovo ponte.

Runner cieco completa un percorso di 5 chilometri grazie a un’app

Amante della corsa, è riuscito a completare un percorso di 5 chilometri intorno a Central Park con il solo ausilio dello smartphone. Cinquantenne e molto atletico, Panek ha perso la vista a vent'anni ...

