“Ho avuto un flirt con Briatore”. La vip tutto fisico allo scoperto: “Elisabetta Gregoraci lo ha saputo, mi urlava contro” (Di lunedì 23 novembre 2020) Durante le puntate di Live – Non è la D’Urso capita spesso di assistere a rivelazioni clamorose e proprio ieri di fronte a Barbara D’Urso c’era Taylor Meg. Modella, influencer, imprenditrice, Taylor a 26 anni appena ha già raggiunto il successo ed è una delle figure femminili di riferimento del mondo della moda e non solo. Stavolta, ospite del programma di Canale 5, l’influencer non ha parlato delle sue redditizie attività, con una foto pubblicata arriva a guadagnare ben 7100 euro, ma di una relazione con un uomo molto noto. Ebbene la bionda di Udine ha ammesso di aver avuto una storia con Flavio Briatore, di cui peraltro hanno ampiamente parlato diversi giornali. L’episodio più curioso, però, è quello relativo all’incontro con Flavio ed Elisabetta Gregoraci, avvenuto nella hall di un albergo. Il rapporto tra i due continua a tenere banco, dopo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Durante le puntate di Live – Non è la D’Urso capita spesso di assistere a rivelazioni clamorose e proprio ieri di fronte a Barbara D’Urso c’era Taylor Meg. Modella, influencer, imprenditrice, Taylor a 26 anni appena ha già raggiunto il successo ed è una delle figure femminili di riferimento del mondo della moda e non solo. Stavolta, ospite del programma di Canale 5, l’influencer non ha parlato delle sue redditizie attività, con una foto pubblicata arriva a guadagnare ben 7100 euro, ma di una relazione con un uomo molto noto. Ebbene la bionda di Udine ha ammesso di averuna storia con Flavio Briatore, di cui peraltro hanno ampiamente parlato diversi giornali. L’episodio più curioso, però, è quello relativo all’incontro con Flavio ed Elisabetta, avvenuto nella hall di un albergo. Il rapporto tra i due continua a tenere banco, dopo il ...

