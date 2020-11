Guerra Oms | «Il lockdown totale non ha più senso | fino ad aprile meglio mini-chiusure flessibili»

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 novembre 2020) La curva decelera ma i numeri di contagi da Covid-19 continuano a salire. Il vicedirettore vicario dell’Organizzazione mondiale della Sanità, professor Ranieri, spiega al Messaggero il significato del rallentamento di cui si parla negli ultimi giorni. «I numeri ci dicono che c’è una decelerazione delle curve, ma non una diminuzione dei casi. Diciamo che i numeri aumentano con meno velocità». Un chiarimento necessario per capire quanto la decelerazione non sia ora sufficiente per poter sperare di uscire dalla seconda ondata nel minor tempo possibile. «Chiudere tutto non ha più» La strada per la fine del tunnel sembra essere secondoancora lunga. «Dovremo abituarci a, adattate all’andamento dell’epidemia», dice, sottolineando come la convivenza con il virus ...