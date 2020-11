Gualtieri,nel 2021 a sanità più fondi per 3,7 miliardi (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Con la manovra arrivano "2,5 miliardi" per la sanità che si aggiungono "alle risorse assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano 1,2 miliardi nel 2021". Così ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - Con la manovra arrivano "2,5" per lache si aggiungono "alle risorse assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano 1,2nel". Così ...

«Stiamo pensando di estendere questa misura non solo ai settori oggetto delle misure restrittive», ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra e sul nuovo ...

Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 110% fino al 2022

Per il ministro dell’Economia la crescita economica nel 2021 «potrà risentire di un effetto trascinamento più negativo» dal quarto trimestre 2020. Il dg di viale dell’Astronomia: intervento espansivo ...

«Stiamo pensando di estendere questa misura non solo ai settori oggetto delle misure restrittive», ha spiegato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra e sul nuovo ...