Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini: la reazione di Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 23 novembre 2020) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano molto complici al Grande Fratello Vip. L'ex Velino pronto a tradire Elisabetta Gregoraci? Leggi su comingsoon (Di lunedì 23 novembre 2020)sembrano molto complici alVip. L'ex Velino pronto a tradire

trash_italiano : Soleil Sorge al prossimo Grande Fratello, grazie. #noneladurso - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - Marysmile92 : RT @ohchoriflettuto: Contessa:'Vincerai il grande fratello. Come gestirà i soldi?' Tommaso:'Li darò in beneficenza. A qualche associazione… - fabiosawAriana : RT @ohchoriflettuto: Contessa:'Vincerai il grande fratello. Come gestirà i soldi?' Tommaso:'Li darò in beneficenza. A qualche associazione… -