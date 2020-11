GP Portogallo, Oliveira: "L'anno prossimo in lotta per il titolo" (Di lunedì 23 novembre 2020) PORTIMAO - ' Sono pronto a giocarmi il mondiale l'anno prossimo, ma per farlo bisogna salire tante volte sul podio. Quest'anno abbiamo visto che ci sono molti piloti in grado di vincere gare ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020) PORTIMAO - ' Sono pronto a giocarmi il mondiale l', ma per farlo bisogna salire tante volte sul podio. Quest'abbiamo visto che ci sono molti piloti in grado di vincere gare ...

