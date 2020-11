GF Vip 5, le parole di Dayane Mello fanno tremare un famoso calciatore (Di lunedì 23 novembre 2020) Dayane Mello continua a seminare il caos nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e stavolta nel mirino della bellissima modella brasiliana è finito Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, che l’ha nominata nel corso dell’ultima puntata. “Tu per me sei finito. Quando tu stavi di m***a e ti ho salvato, non voglio dire nient’altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa” ha tuonato la Mello all’indirizzo del calciatore. “Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando, taci” ha concluso. Ma di cosa sta parlando Dayane? Secondo Gabriele Parpiglia, autore del GF Vip 2020 e giornalista di gossip, la modella non si riferisce solo a quanto ha ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 23 novembre 2020)continua a seminare il caos nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e stavolta nel mirino della bellissima modella brasiliana è finito Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, che l’ha nominata nel corso dell’ultima puntata. “Tu per me sei finito. Quando tu stavi di m***a e ti ho salvato, non voglio dire nient’altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa” ha tuonato laall’indirizzo del. “Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando, taci” ha concluso. Ma di cosa sta parlando? Secondo Gabriele Parpiglia, autore del GF Vip 2020 e giornalista di gossip, la modella non si riferisce solo a quanto ha ...

