Franchi e semplici | i giallorossi e la lezione che arriva da Firenze

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti

della domenica: gli errori li commettono anche gli altri. Roberto Insigne l'ha colta prima di tutti. Ha visto il povero Biraghi tentennare nel disimpegno e gli ha rubato il barattolo di marmellata lanciandolo a Improta. Una cucchiaiata e via, sapore intenso di tre punti. Il Benevento l'ha vinta d'astuzia e avrebbe potuto pure stravincerla, ad essere onesti. La prima Fiorentina di Prandelli non ha brillato, è scesa in campo senz'anima né voglia, prestando il campo a un Benevento che ha saputo fare il suo. Ritmi lenti, azioni compassate da una parte e dall'altra, fraseggio soporifero. Il primo tempo è andato via senza che nessuno se ne accorgesse. E più passavano i minuti, più tra iaumentava la consapevolezza di uscire indenni da uno degli stadi più prestigiosi della serie A. Quando a inizio ripresa ...