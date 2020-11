FirenzePost : Firenze: rapinarono 18enne all’Isolotto, minacciandolo con vetri rotti. Denunciati 3 minori -

FIRENZE – Sono stati denunciati per rapina in concorso. Avrebbero aggredito un 18enne, il 30 ottobre scorso a Firenze nel quartiere dell’Isolotto, costringendolo a consegnare loro il portafoglio dopo ...Avevano rapinato due minorenni in cerca di hashish, puntando anche un coltello alla gola di uno di loro, prima di allontanarsi minacciando ritorsioni nel caso avessero denunciato l’accaduto ...