De Vito | necessaria chiarezza su Metro C | opportuno question time in Aula

(Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Disservizio davvero inaccettabile quello che questa mattina ha portato alla chiusura dellaC, obbligando i romani a vivere una situazione di caos e di pericolosi assembramenti.” “In unapoli come la nostra, dove la mobilita’ e’ un servizio fondamentale, costringere i cittadini a trovarsi di fronte ad una situazione come quella di oggi e’ davvero molto grave.” “Auspico che quanto prima venga fattasui motivi che hanno portato al blocco del servizio e ritengoche l’dedichi uno specificoalla spiacevole vicenda, affinche’ siano resi gli opportuni chiarimenti alla cittadinanza”. Cosi’, in una nota, il presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De

trevi_vito : RT @matteosalvinimi: #Morra. 'Io ho semplicemente ricordato come l'elettorato debba essere pienamente responsabile delle proprie scelte. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vito necessaria

RomaDailyNews

Per le parti in cui si renderà necessario apportare modifiche allo Statuto, al Codice Etico, ai regolamenti esistenti, gli organi preposti formuleranno le relative proposte che saranno di volta in ...L’iniziativa prevede il supporto professionale di infermieri ospedalieri esperti in emofilia a favore dei pazienti che necessitano di assistenza a domicilio.