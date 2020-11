Crisanti: «Non cambio idea sul vaccino Covid. E gli italiani dovrebbero indignarsi» (Di lunedì 23 novembre 2020) Sul vaccino Covid «non dubito che tutto verrà fatto con buona fede e rigore. Ma il difetto sta nella procedura affrettata. Ad esempio il Remdesivir di Gilead è stato approvato. Però è un farmaco che ha importanti effetti collaterali e oggi si scopre che non va bene. Ora la procedura di approvazione è in revisione. Ci sono procedure accelerate che hanno intrinsecamente dei rischi». Lo ha detto Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, intervistato su Skytg 24. vaccino Covid, Crisanti ribadisce la sua idea Intervistato su SkyTg24 ha ribadito le proprie posizioni. «Solo questo, che è un Paese provinciale, se uno dice una frase con cui chiede soltanto trasparenza, si scatena un putiferio. Quella che ho detto io è una cosa ovvia», ha detto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Sul«non dubito che tutto verrà fatto con buona fede e rigore. Ma il difetto sta nella procedura affrettata. Ad esempio il Remdesivir di Gilead è stato approvato. Però è un farmaco che ha importanti effetti collaterali e oggi si scopre che non va bene. Ora la procedura di approvazione è in revisione. Ci sono procedure accelerate che hanno intrinsecamente dei rischi». Lo ha detto Andrea, ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, intervistato su Skytg 24.ribadisce la suaIntervistato su SkyTg24 ha ribadito le proprie posizioni. «Solo questo, che è un Paese provinciale, se uno dice una frase con cui chiede soltanto trasparenza, si scatena un putiferio. Quella che ho detto io è una cosa ovvia», ha detto ...

LucaBizzarri : Sono giorni che sento discutere su Crisanti e il suo “non farei il vaccino a gennaio” Poi, stasera, sento l’intervi… - Capezzone : Quindi -#Trump non può essere ascoltato dai telespettatori se i conduttori di Cnn non sono d’accordo e decidono di… - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24 sul vaccino: 'Non cambio idea: rendere pubblici i dati' - zazoomblog : Crisanti: «Non cambio idea sul vaccino Covid. E gli italiani dovrebbero indignarsi» - #Crisanti: #cambio #vaccino… - aleph_aleph2 : @CoffeeBreakLa7 ma chi è questo dell’Arti? Ma quale immunità di gregge??? Non si sa nemmeno quanto persistono gli a… -