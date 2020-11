Covid. Roma, il Progetto Anchise: un numero verde riservato agli anziani (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal Campidoglio il via al Progetto Anchise, un Coordinamento Emergenza Covid-19 dedicato alla terza età: a partire dalle ore 14 di lunedì 23 novembre, prenderà il via l’Unità Operativa anziani. Il nuovo numero verde 800938873 sarà attivo 7 giorni su 7, h24. Roma Capitale ha dato vita a questo Progetto per supportare le persone anziane con ancora più forza in questa fase di emergenza sanitaria. Provvederà anche alla distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a domicilio. “Le persone anziane sono al centro dell’attenzione di questa Amministrazione. Vogliamo essere concretamente al loro fianco. Con questo nuovo servizio creiamo un canale di comunicazione a loro riservato e una squadra di operatori a loro dedicati” dichiara la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Dal Campidoglio il via al, un Coordinamento Emergenza-19 dedicato alla terza età: a partire dalle ore 14 di lunedì 23 novembre, prenderà il via l’Unità Operativa. Il nuovo800938873 sarà attivo 7 giorni su 7, h24.Capitale ha dato vita a questoper supportare le persone anziane con ancora più forza in questa fase di emergenza sanitaria. Provvederà anche alla distribuzione di generi di prima necessità e farmaci a domicilio. “Le persone anziane sono al centro dell’attenzione di questa Amministrazione. Vogliamo essere concretamente al loro fianco. Con questo nuovo servizio creiamo un canale di comunicazione a loroe una squadra di operatori a loro dedicati” dichiara la ...

lucianonobili : L’Atac della #Raggi batte ogni record di disastri. In 48 ore altri due #autobus in fiamme. Oggi a Via Aurelia il fu… - virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - LegaSalvini : IL PRONTO SOCCORSO DEL SANT'EUGENIO È UNA VERGOGNA. ECCO LE FOTO CHOC - Alfa_Phi : RT @rep_roma: Roma, morta di Covid l'anziana invalida di 84 anni che ha dovuto attendere 10 giorni per un tampone [di Rory Cappelli] [aggio… - RomaSette : #COVID19, al via a Roma il “Progetto Anchise”. Il nuovo servizio del Campidoglio attivo da oggi #23novembre per sup… -