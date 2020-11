Coronavirus: Conte, 'sì a scambio doni, dilatare orari aperture negozi' (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov.(Adnkronos) - "Vogliamo ridurre la socialità ma consentire la tradizione a noi molto cara dei doni. In questo senso è controproducente limitare gli orari dei negozi. Cercheremo di dilatare l'apertura dei negozi fino a orari che ci permettano di evitare gli assembramenti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di Otto e mezzo su La7. "Uno stato libero e democratico non può entrare nelle case e dire quante persone siedono a tavolo. Ci saranno limitazioni alle occasioni di socialità in generale", precisa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov.(Adnkronos) - "Vogliamo ridurre la socialità ma consentire la tradizione a noi molto cara dei. In questo senso è controproducente limitare glidei. Cercheremo dil'apertura deifino ache ci permettano di evitare gli assembramenti". Lo dice il premier Giuseppe, nel corso di Otto e mezzo su La7. "Uno stato libero e democratico non può entrare nelle case e dire quante persone siedono a tavolo. Ci saranno limitazioni alle occasioni di socialità in generale", precisa.

