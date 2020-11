Campania, mercoledì a scuola. Ma molti comuni non apriranno. L’elenco (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ ufficiale: in Campania si torna a scuola il 25 novembre. Almeno per nidi, scuole dell’infanzia e prime elementari sarà consentito svolgere le lezioni in presenza. Ma c’è il rischio che le aule restino vuote o addirittura che la chiusura delle scuole venga prolungata dai sindaci, come già è accaduto nei giorni scorsi. L’annuncio del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) E’ ufficiale: insi torna ail 25 novembre. Almeno per nidi, scuole dell’infanzia e prime elementari sarà consentito svolgere le lezioni in presenza. Ma c’è il rischio che le aule restino vuote o addirittura che la chiusura delle scuole venga prolungata dai sindaci, come già è accaduto nei giorni scorsi. L’annuncio del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

_SiGonfiaLaRete : #Campania, #DeLuca: 'Da mercoledì riaprono scuole dell’infanzia e prima elementare, ma l’ultima parola spetta ai si… - wam_the : Campania. Scuola: mercoledì aprono asili e prime elementari - aSalerno_it : #salerno Campania, da mercoledì via libera al ritorno a scuola per 0-6 anni - paolochiariello : #juorno #Campania #Covid il 25 novembre si torna in classe - raffaelefcy812 : New post in HereMith: Campania, sulla base dei risultati dello screening effettuato tra la popolazione scolastica e… -