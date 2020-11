Alberto Genovese, parla la 18enne: "Ho avuto paura di morire" (Di lunedì 23 novembre 2020) La ragazza in un audio-messaggio racconta il dramma vissuto: "Sono andata lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno'' Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 23 novembre 2020) La ragazza in un audio-messaggio racconta il dramma vissuto: "Sono andata lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno'' Segui su affaritaliani.it

