Tale e quale show, Loretta Goggi durissimo attacco da Ghali: "Ma guarda questa …" (Di domenica 22 novembre 2020) Tale e quale show, venerdì sera è stato presentato da Carlo Conti che, dopo tre settimane di lontananza, è finalmente tornato in diretta televisiva. Carlo Conti era stato contagiato dal covid, curato, prima a casa e poi si era reso necessario il ricovero in ospedale. Negli stessi giorni anche un altro bravissimo e amatissimo presentatore, Gerry Scotti ha contratto il covid tanto che i due hanno raccontato di essersi sentiti parecchio al telefono per confrontarsi sulla quantità di ossigeno a cui ogni giorno ricorrevano. Ghali attacca Loretta Goggi per il commento che ha fatto dopo l'esibizione di Sergio Muniz Venerdì sera, Sergio Muniz ha imitato Ghali e, a fine esibizione Loretta Goggi, come als olito ha dato il suo giudizio e ...

