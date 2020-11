Russia, gruppo di amici beve igienizzante per mani: sette morti e due in coma (Di domenica 22 novembre 2020) In Russia una festa tra amici è culminata in tragedia: 7 persone sono morte e 2 invece sarebbero in coma per aver bevuto igienizzante per mani. Non sono vittime del Covid, ma di loro stesse le sette persone morte e le due in coma in Russia che hanno purtroppo patito un’amara sorte per aver bevuto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 22 novembre 2020) Inuna festa traè culminata in tragedia: 7 persone sono morte e 2 invece sarebbero inper aver bevutoper. Non sono vittime del Covid, ma di loro stesse lepersone morte e le due ininche hanno purtroppo patito un’amara sorte per aver bevuto L'articolo proviene da YesLife.it.

AGI - Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani, di quelle utilizzate per prevenire l'infezione da coronavirus. Lo riportano i media ...

