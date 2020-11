Ora il Cts "minaccia" il Natale: "Sanzioni rigorose o salta tutto" (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Agostino Miozzo del Cts è stato categorico: nessun "liberi tutti" a Natale se non vogliamo rischiare una terza ondata già a gennaio Natale senza restrizioni? È escluso. A chiedere la massima attenzione e controlli rigorosi è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. L'idea che ci possano essere delle riaperture in vista del Natale e che si possano allentare le misure di contenimento, senza che venga predisposto un adeguato monitoraggio e sorveglianza sul territorio mette in allarme l'esperto: "Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e Sanzioni rigorose. Se non sarà così salta tutto e a gennaio siamo con la terza ondata". Prima di pensare alla riapertura commerciale, il Cts pare ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Francesca Galici Agostino Miozzo del Cts è stato categorico: nessun "liberi tutti" ase non vogliamo rischiare una terza ondata già a gennaiosenza restrizioni? È escluso. A chiedere la massima attenzione e controlli rigorosi è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. L'idea che ci possano essere delle riaperture in vista dele che si possano allentare le misure di contenimento, senza che venga predisposto un adeguato monitoraggio e sorveglianza sul territorio mette in allarme l'esperto: "Per evitare l’assembramento da shopping ci vorrà un monitoraggio rigoroso e. Se non sarà cosìe a gennaio siamo con la terza ondata". Prima di pensare alla riapertura commerciale, il Cts pare ...

annarelladippi : RT @MinutemanItaly: Sentita ora al TG2, pare che chiudano subito in lockdown solo tre città, Milano, Roma e Napoli. Guarda caso quelle che… - pvsassone : RT @AntonioMarconi4: Era ora che si facesse chiarezza su questa cosa ignobile. L'allarme Cts: 'Scuole chiuse, conseguenze devastanti per g… - AntonioMarconi4 : Era ora che si facesse chiarezza su questa cosa ignobile. L'allarme Cts: 'Scuole chiuse, conseguenze devastanti pe… - skyeyes_ : Non vedo l'ora che vaccinino a tappeto quasi più perché la gente non abbia più scuse per giocare ai tuttologi-virol… - ottoezerodue : RT @FranceskoNew: Modello Italia! E #CTS e @istsupsan si dicono soddisfatti della loro capacità di previsione. Evidentemente siamo dove vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora Cts Ora il Cts "minaccia" il Natale: "Sanzioni rigorose o salta tutto" il Giornale Ora il Cts "minaccia" il Natale: "Sanzioni rigorose o salta tutto"

Natale senza restrizioni? È escluso. A chiedere la massima attenzione e controlli rigorosi è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. L'idea che ci possano essere delle riaper ...

Scuole chiuse: “apriranno nel 2021 dopo Befana”/ Cts “Impatto devastante su studenti”

Scuole chiuse fino alla Befana? “Apriranno nel 2021”, ma è caos orari e trasporti. Allarme Cts: “Impatto devastante su studenti, chiusure siano temporanee”.

Natale senza restrizioni? È escluso. A chiedere la massima attenzione e controlli rigorosi è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo. L'idea che ci possano essere delle riaper ...Scuole chiuse fino alla Befana? “Apriranno nel 2021”, ma è caos orari e trasporti. Allarme Cts: “Impatto devastante su studenti, chiusure siano temporanee”.